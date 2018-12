Frankfurt am Main (ots) - Verleihung des 36. HORIZONT Award am ersten Veranstaltungsabend



Zwei Tage, fünf Bühnen: Der Deutsche Medienkongress unter dem Motto "Transformation - aber wohin?" bietet 2019 ein dichtes Programm mit Themen, die die Wirtschaft aktuell bewegen: was "Digital Mindset" für die Transformation von Unternehmen bedeutet, wie sich das Kundenverhalten verändert und wie künstliche Intelligenz die Arbeit von Morgen beeinflusst. Der zweitägige Kongress findet im kommenden Jahr am 22. und 23. Januar zum elften Mal in Frankfurt am Main statt. Veranstalter sind die Fachzeitung HORIZONT und die dfv Conference Group (beide dfv Mediengruppe).



Prominente Redner



Keynotes halten unter anderem Karl-Theodor zu Guttenberg, ehemaliger Bundesminister für Wirtschaft und Energie sowie Gründer der Investment- und Beratungsfirma Spitzberg Partners, der amerikanische Bestsellerautor John P. Strelecky und Axel-Springer-Vorstand Jan Bayer. Insgesamt treten mehr als 40 namhafte Vor- und Querdenker auf, darunter Tim Alexander (Deutsche Bank), Chris Boos (arago), Julia Jäkel (Gruner + Jahr), Kai Diekmann (Journalist und Unternehmer) und Stefan Hüttemeister (Kaufland).



Fünf Themenbühnen



Insgesamt gibt es fünf Bühnen: Auf der "Main Stage" stehen bewegende Keynotes, spannende CMO- und CEO-Talks sowie vertiefende Diskussionen auf dem Programm. Auf der "Tech Stage" geht es um künstliche Intelligenz in Business und Gesellschaft. Die "Media Stage" steht ganz im Zeichen der Faktoren Reichweite, Relevanz und Werbewirkung. Auf der "Best Cases Stage" erleben die Besucher hautnah inspirierende Praxisbeispiele und außergewöhnliche Innovationen. Und auf der "Leadership Stage" wird das Thema Leadership intensiver beleuchtet als je zuvor - weil es wirklich jeden angeht.



Höhepunkt des Deutschen Medienkongresses ist die Verleihung des "HORIZONT Award" an die "Männer und Frauen des Jahres 2018". Mit diesem Preis werden herausragende Persönlichkeiten der Branche in den Kategorien Marketing, Agenturen und Medien ausgezeichnet.



