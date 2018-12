Essen (ots) -



Sie kommt aus den Regenwäldern Südamerikas und mag es warm und tropisch. Die Anthurie ist lieblich, faszinierend und auf ihre ganz eigene Art und Weise extravagant. Gerade jetzt in den kommenden Wintermonaten, in denen die Temperaturen in den Keller sinken, die Kuscheldecken, Lichterketten und Bücher herausgeholt werden und warmer Kakao mit Sahne auf der Tageskarte steht, entpuppt sich diese Pflanze Blickfang, der Eleganz und Energie ausstrahlt.



Ein ganzes Jahr voll Grün



Unter dem botanischen Namen Anthurium beweist sich die Anthurie als ein vielfältiges Prachtstück, das exotische Sommertöne und Licht in die dunkle Jahreszeit bringt. Die kräftigen grünen, lanzettenförmigen Blätter sind neben der kleinen, auf einem gelblichen Kolben sitzenden Blüten, ihr Erkennungsmerkmal. Auffällig und von Vorteil an der Zimmerpflanze des Monats Dezember ist, dass diese ganzjährig blüht - denn als tropische Pflanze kennt sie keine Jahreszeiten. Das Ergebnis: Eine permanente Blätterbildung - 365 Tage lang. Das dekorative Laub unterliegt einem buschigen Wachstum - bis zu achtzig Zentimeter hoch wächst die Pflanze, die jeden Innenraum durch ihre bunten und satten Hochblätter problemlos aufhübscht.



Eine Verschmelzung von Farben und Frohsinn



Aus den tropischen Regenwäldern Kolumbiens, Guatemalas und des Amazonasgebietes in Brasilien stammend, gehört die Anthurie zu der Familie der Aronstabgewächse und ist in mehr als 500 Arten vertreten. Das besondere an der Pflanze, die ebenso die Namen Flamingoblume, Schwefel- oder Schleifenblume trägt, ist, dass ihre Blüten eine umfangreiche Farbpalette aufweisen. Die glänzenden, grünen Blätter kombinieren sich mit strotzenden Blütenkolben in Farbtönen von Rot und Rosa, über Orange und Violett - bis hin zu einem klassischen weiß oder einem Zitronengelb. Speziell in der Winterzeit kann die Anthurie als klassischer Muntermacher inszeniert werden. Ob in hellen oder dunklen Töpfen - die bunte Mitbewohnerin kommt auf reizende, aber bescheidene Weise zum Vorschein. Glastöpfe können ihre auffallenden, dicken Wurzeln unterstreichen.



Pflegehinweise



-Die Hauptwachstumszeit der Anthurie ist von April bis August. In dieser Zeit sollte die Pflanze kontinuierlich mit ausreichend Wasser versorgt werden. Im Idealfall werden die Wurzelballen stets gleichmäßig feucht gehalten.



-Während der Ruhezeit genügt es, wenn die oberste Schicht der Erde leicht antrocknet, bevor die Pflanze gegossen wird.



-Die botanische Schönheit bevorzugt einen hellen Standort, jedoch ohne direkte Sonneneinstrahlung - dies ist sie durch ihren Ursprung unter den halbbedeckten Regenwäldern gewohnt.



-Flecken auf den Blättern der Flamingoblume können ein Hinweis auf Kälteschäden oder Sonnenbrand sein. Eine regelmäßige Beobachtung der Blätter ist hilfreich.



-Weiterhin sollten verwelkte Blüten regelmäßig entfernt werden.



-Für einen langanhaltenden Blütenzauber kann die Anthurie alle drei Wochen gedüngt werden.



-Die Raumtemperatur liegt zwischen 18-22°C genau richtig.



-Insgesamt ist die Schleifenblume sehr pflegeleicht und auch für Pflanzenliebhaber ohne einen starken, grünen Daumen problemlos zu händigen.



