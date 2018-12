Die GP Joule-Unternehmensgruppe startet ein Wasserstoff-Mobilitätsprojekt in Deutschland, bei dem sie erneuerbare Energien nutzen will, um Treibstoff zu produzieren. Mit dem Projekt "eFarm" soll eine Wasserstoff-Infrastruktur von der Erzeugung über die Verarbeitung bis zur Flottennutzung im Verbund realisiert werden. Dafür legte GP Joule im März 2017 mit einer Machbarkeitsstudie den Grundstein. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...