Die dänische Saxobank befeuert die miese Stimmung an den Märkten mit bewusst verrückten, aber dafür um so gruseligeren Vorhersagen für 2019.

Es gibt doch nichts Schöneres, als zu Hause im Warmen zu sitzen, das düstere Herbst-Wetter vor der Fensterscheibe zu genießen und sich ein bisschen zu gruseln. Deutsche Anleger, das ist belegt, gruseln sich besonders gerne. Wer nicht davon ausgeht, dass der Crash vor der Tür steht und das Finanzsystem sich unweigerlich in heiße Luft auflösen muss, gilt als unverbesserlich naiver Optimist.

Vor diesem Hintergrund kommt die Saxo-Bank, ein in Dänemark ansässiger Broker, zur rechten Zeit mit zehn unwahrscheinlichen, aber dafür umso schlimmeren Prognosen.

Einige beschäftigen sich eher mit den Rändern des globalen Finanzmarkts. So zum Beispiel die Vorhersage, Australien könnte einen Immobiliencrash mit einem geldpolitischen "QE"-Programm, also massiven Anleihekäufen, auffangen. Who cares?, fragt sich da der internationale Anleger. Die Kängurus sollen doch Geld drucken, so viel sie wollen.

Die Prognose hat allerdings einen ernsten Hintergrund: Australien ist nach mehr als 20 Jahren Boom so verwöhnt, dass die wirtschaftlichen Maßstäbe buchstäblich verrückt sind. So ähnlich, wenn auch etwas anders formuliert, begründen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...