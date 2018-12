pferdewetten.de AG: pferdewetten.de erreicht Umsatzziel vorzeitig und erhöht EBIT-Prognose DGAP-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Planzahlen pferdewetten.de AG: pferdewetten.de erreicht Umsatzziel vorzeitig und erhöht EBIT-Prognose 05.12.2018 / 12:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. pferdewetten.de erreicht Umsatzziel vorzeitig und erhöht EBIT-Prognose Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A1K0409), Düsseldorf, erhöht aufgrund eines überraschend starken vorläufigen Geschäftsergebnisses aus dem November 2018 die EBIT-Prognose (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) für das Geschäftsjahr 2018 von "ausgeglichen" auf "hoch sechsstellig bis knapp siebenstellig". Die Umsatzprognose des Vorstands für das Gesamtjahr in Höhe von 10 Mio. EUR bis 11 Mio. EUR ist aufgrund des starken Novembers bereits vorzeitig erreicht worden. Düsseldorf, den 05.12.2018 Pierre Hofer Vorstand pferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 Telefax: +49 (0) 211 781 782 19 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag 05.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820 Fax: +49 (0)2 11 / 78178299 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag ISIN: DE000A1K0409, DE000A1K05B4 WKN: A1K040, A1K05B Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 754713 05.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A1K0409 DE000A1K05B4 AXC0127 2018-12-05/12:09