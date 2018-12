Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017) will den Konzernumsatz bei konstanten Wechselkursen im kommenden Jahr um etwa 4 Prozent steigern und danach um durchschnittlich 4 bis 5 Prozent pro Jahr bis 2022, wie am Mittwoch beim Capital Markets Day von Bayer in London mitgeteilt wurde. Beim EBITDA vor Sondereinflüssen ist ein Zuwachs von durchschnittlich circa 9 Prozent pro Jahr geplant - ...

