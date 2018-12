Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während sich manche Finanzmarktakteure möglicherweise gestern gefragt haben, ob die Euphorie anlässlich des sogenannten Waffenstillstands im Handelsstreit der USA mit China nicht ein bisschen zu viel des Guten war und man immer noch rätselte, was denn tatsächlich zwischen den beiden Kontrahenten vereinbart worden sein mag, schrillten bereits neue Alarmglocken, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...