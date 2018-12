Zürich (ots) - Atradius sieht aufgrund der anhaltenden politischen

Spannungen zwischen Russland auf der einen und der Europäischen Union

und den USA auf der anderen Seite zunehmende Unsicherheiten bei

Exportgeschäften mit russischen Unternehmen. Durch die schrittweise

Verschärfung der Sanktionen der USA und der EU steigt auch das

Zahlungsrisiko für Unternehmen, die Firmen im grössten Land der Erde

beliefern, so der internationale Kreditversicherer. Darüber hinaus

weist Russlands Wirtschaft weiterhin strukturelle Schwächen auf, die

die Gefahr für Zahlungsausfälle für Lieferanten und Dienstleister

erhöhen. Das geht aus dem aktuellen Country Report für Osteuropa von

Atradius hervor. Zudem weist der Kreditversicherer auf Polen als

weiteres Land mit erhöhten Unsicherheiten für Exporteure hin.



"Russlands Bruttosozialprodukt erholt sich nach der Rezession in

den Jahren 2015 und 2016 zwar wieder. Die Zahlungsrisiken für

Unternehmen, die in das Land exportieren, sind zuletzt aber eher

größer als kleiner geworden", sagt Mathias Freudenreich, Country

Manager von Atradius in der Schweiz. "Ein Grund hierfür ist, dass die

Wirtschaft des Landes weiterhin stark vom Öl- und Gaspreis abhängt.

Die schwelenden aussenpolitischen Konflikte des Landes erhöhen die

Unwägbarkeiten bei zahlreichen Abnehmern im Land zusätzlich."



Russland: Konflikte mit den wichtigsten Handelspartnern belasten

Wirtschaft



Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise und des Syrien-Krieges haben

mehrere wichtige Handelspartner Russlands Sanktionen gegen das Land

implementiert und schrittweise verschärft. Die russische Wirtschaft

bekommt die Massnahmen immer stärker zu spüren, etwa in Form von

sinkender Produktivität und weniger Investitionen im Land. In der

Folge weist Atradius auf einen erhöhten Druck auf die Liquidität

vieler Firmen in Russland und zunehmenden Forderungsrisiken hin.



Zuletzt gaben die USA, der drittgrösste Importeur des Landes, neue

Strafmassnahmen bekannt. Auch die EU hat mehrere Sanktionen gegen das

Land in Kraft gesetzt. Zu den Massnahmen zählen das Einfrieren von

Vermögenswerten, Reiseverbote für Personen aus Russland und der

Krim-Region, langfristige Finanzierungsbeschränkungen, die den Zugang

der grossen russischen Banken und einiger Öl- und

Verteidigungsunternehmen zu den Kapitalmärkten der EU und der USA

erschweren, sowie Ausfuhrverbote von bestimmten Produkten, unter

anderem im Technologiebereich und für die Ölindustrie.



Strukturelle Schwächen erhöhen Zahlungsrisiko in zahlreichen

Branchen



Ein weiteres Problem sehen die Atradius-Ökonomen in der

strukturellen Schwäche der russischen Wirtschaft. "Nach den

ertragreichen Jahren Anfang des Jahrtausends hat es Russlands

Regierung versäumt, seine Volkswirtschaft weiter zu diversifizieren

und mit Investitionen die Abhängigkeit von den Rohstoffvorkommen zu

senken", sagt Mathias Freudenreich. Das Geschäftsklima des Landes

wird weiterhin belastet von Rechtsunsicherheiten, einer schwachen

Transportinfrastruktur und einer geringen Wettbewerbsfähigkeit bei

zahlreichen Produkten und Dienstleistungen.



Atradius sieht vor diesen Hintergründen hohe Zahlungsrisiken in

mehreren Branchen Russlands, darunter im Agrar-Sektor, im Chemie- und

Pharma-Bereich, in der Bau- und Baumaterialienwirtschaft, bei

Elektronikwarenanbietern, Maschinenbauern sowie bei Dienstleistern.



Polen: Unsicherheiten durch Brexit



Ausser in Russland hat Atradius zuletzt auch in Polen erhöhte

Unsicherheiten für Exporteure festgestellt. Die anfälligsten Branchen

waren dabei der Automobil- und Transportsektor, die Bau- und

Baumaterialienwirtschaft, der Konsumgüter- und Elektronikwarenbereich

sowie der Maschinenbau.



Die Risiken des Landes dürften in den kommenden Monaten kaum

geringer werden, unter anderem vor dem Hintergrund der zunehmenden

Brexit-Unsicherheiten. Nach Einschätzung von Atradius würde die

polnische Wirtschaft von allen zentraleuropäischen Märkten das Land

sein, das die Auswirkungen eines harten Brexits am stärksten zu

spüren bekäme. Betroffen wären vor allem polnische Hersteller von

Automobil- und Computerkomponenten, da sie zuletzt

überdurchschnittlich hohen Umsatz in Grossbritannien

erwirtschafteten.



Der aktuelle Atradius Country Report Eastern Europe



Im aktuellen Country Report für Osteuropa analysieren die Risiko-

und Volkswirtschaftsexperten des internationalen Kreditversicherers

Atradius die wirtschaftliche und politische Entwicklung Bulgariens,

Polens, Rumäniens, Russlands, der Slowakei, der Tschechischen

Republik, der Türkei und Ungarns im Detail analysiert und geben einen

Ausblick auf die Entwicklung der Zahlungsrisiken in den kommenden

Monaten. Die Veröffentlichung kann auf www.atradius.ch im Menüpunkt

Publikationen kostenlos heruntergeladen werden.



Über Atradius



Atradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen,

Bürgschaften und Inkassodienstleistungen mit einer strategischen

Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenen

Kreditversicherungs-, Bürgschaften- und Inkasso-Produkte schützen

Unternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren

und Dienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied der Grupo

Catalana Occidente (GCO.MC), einer der grössten Versicherer in

Spanien und einer der grössten Kreditversicherer der Welt. Weitere

Informationen finden Sie online unter www.atradius.ch





Originaltext: Atradius

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100058436

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100058436.rss2



Kontakt:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Madrid,

Zurich Branch



Astrid Goldberg

Pressesprecherin

Telefon: +41 43 300 6460

E-Mail: astrid.goldberg@atradius.com



Stefan Deimer

Pressereferent

Telefon: +41 43 300 6460

E-Mail: stefan.deimer@atradius.com