Thematisch wurde die Frage nach den digitalen Chancen und Risiken für den Wärmemarkt von morgen in Bezug auf Flächenheizung und Flächenkühlung in den Mittelpunkt gerückt. Zudem wurden Einsatzorte der elektrischen Flächenheizung aufgezeigt.

Nach der Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden Ulrich Stahl gab BVF-Geschäftsführer Axel Grimm einen Überblick über die Neuerungen im Verband, wie den Flächenheizungsfinder und das Webtool zum überschläglichen Berechnen des hydraulischen Abgleichs bei bestehenden Fußbodenheizungskreisen. Zudem stellte er die neu gegründete Fachgruppe Kühl- und Heizdecken und ihre Ziele vor. Im Anschluss daran diskutierte Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch, TU Braunschweig, EGS-plan Stuttgart, das Thema Klimaneutrale Quartiere und Gebäude. Seiner Meinung nach ist Klimaschutz mehr als nur die Normen und Verordnungen einzuhalten. Denn sie haben keinen großen Einfluss auf das Ergebnis. Seine Lösung: Nicht die Häuser sondern die Energie grüner gestalten. Soll heißen, mehr auf Erneuerbare Energien setzen. Jeder Investor sei dafür selber verantwortlich. Allerdings müsse bewusst gemacht werden, dass Klimaneutralität nicht kostenlos zu haben ist.

Dipl.-Ing. Horst-Peter Schettler-Köhler, Referatsleiter Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Bonn, stellte sich in seinem Referat der Frage: Wie geht es weiter mit dem Gebäude-Energie-Gesetz GEG? Dazu ging er zunächst auf die Probleme bei der Zusammenführung von EnEV sowie EEWärmeG ein und entschlüsselte die dazu nötigen politischen Forderungen. Darüber hinaus zeigte der Referatsleiter auf, was in naher Zukunft zu erwarten ist.

Wie es um die Vollraumheizung mit elektrischer Flächenheizung steht, berichtete Dipl.-Ing. (BA) Thomas Schüßler, Geschäftsführer des Ingenieur- und Sachverständigenbüros Fachplaner Energie. In seinem Vortrag gab er Einblicke in die Vorteile der Technologie und in die Möglichkeiten, Neubauten mit elektrischer Flächenheizung nach EnEV 2016 und - als Ausblick - nach dem zukünftigen GEG zu bauen. Zudem setzte er seinen Fokus auf mögliche Fördermittel und zeigte dem Publikum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...