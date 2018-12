FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) hat mehrere Nieren- und Dialysezentren in China erworben. Im Einzelnen übernahm der DAX-Konzern eine 70-prozentige Beteiligung an der Guangzhou KangNiDaiSi Medical Investment Co Ltd mit Schwerpunkt Dialyse und damit verbundene Dienstleistungen für chronische Krankheiten. KangNiDaiSi errichtet aktuell drei Dialysezentren in den Städten Guangzhou und Zhaoqing in der Provinz Guangdong im Südosten des Landes bei Hongkong. Ein geplantes viertes Zentrum in Guangzhou bedarf noch der Zustimmung der Behörden.

Darüber hinaus sicherte sich die größte Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius jeweils 55 Prozent an der Henan Aishen Hospital Management Co Ltd und der Aishen Beijing Hospital Management Co Ltd. Henan Aishen und Aishen Beijing bauen aktuell 13 Dialysezentren und ein Nierenzentrum. Das Kliniknetz wird dann die Provinzen Hainan, Henan, Guangdong und Shandong abdecken. Für die Zukunft ist die Expansion in weitere Provinzen geplant. Zudem erwarb der Dialyse-Dienstleister eine Beteiligung von 60 Prozent an der Daqing Kangda Dialysis Center Co Ltd in der Provinz Heilongjiang.

December 05, 2018

