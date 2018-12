Paris - Die Anleger in Europa bleiben am Mittwoch vorsichtig. Zu viele Risiken gilt es abzuwägen. Eine wichtige Frage lautet, ob China die USA im Handelsstreit hat auflaufen lassen. Bisher gibt es von chinesischer Seite keine Details zu dem von US-Präsident Donald Trump für Januar avisierten vorläufigen Waffenstillstand. Zudem steigt angesichts der unerbittlichen Brexit-Debatte im britischen Parlament die Nervosität, dass es doch noch zu einem ungeregelten Austritt Grossbritanniens aus der Eurozone kommen könnte. Der Schuldenhaushalt Italiens bereitet ebenfalls Sorgen, auch wenn das Eurozonen-Land nach der EU-Kritik nun einen neuen Budgetentwurf vorlegen will.

Der EuroStoxx50 gab am späten Vormittag um 0,70 Prozent auf 3166,82 Punkte nach. Damit verringerte der Leitindex der Eurozone allerdings seine Verluste seit dem Handelstart etwas. Der französische Cac 40 verlor 0,80 Prozent auf 4972,79 Punkte. In London gab der FTSE 100 um 0,96 Prozent auf 6955,64 Zähler nach.

Auf den Rausch am Montag ist nach den Worten von IG-Marktanalyst Salah-Eddine Bouhmidi prompt die Katerstimmung gefolgt. "Zu viele Risikofronten schüchtern die Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...