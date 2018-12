Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch mit deutlich tieferen Kursen eröffnet und notiert zur Berichtszeit weiter klar im Minus. Die Euphorie, welche die Märkte noch zu Wochenbeginn beflügelt hatte, ist damit endgültig vorbei. "Erst der Rausch, dann die Katerstimmung", fasste es ein Marktteilnehmer pointiert zusammen. Die Hoffnungen auf ein Jahresendrally seien entsprechend bereits wieder Schnee von gestern.

Der hiesige Markt reagiert dabei vor allem auf die Abgaben an der Wall Street am Vorabend. Dort hatten überraschend aufgekommene Konjunktursorgen und Zweifel an der Nachhaltigkeit des jüngsten G20-Handelsdeals mit China einen Kursrutsch ausgelöst. Der Dow Jones Industrial verlor über 3 Prozent und befindet sich laut Händlern nun auch aus technischer Sicht in schwierigem Gelände. Dass im weiteren Tagesverlauf in der Schweiz noch eine Wende eintritt sei eher nicht zu erwarten, heisst es, da die US-Märkte im Gedenken an den früheren Präsidenten George Bush am Mittwoch geschlossen sind.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert kurz nach 11 Uhr 0,90 Prozent auf 9'002,83 Punkte, zwischendurch notierte er auch unter der Marke von 9'000 Punkten. Dass die Nervosität wieder deutlich zugenommen hat, zeigt sich auch am Volatilitätsindex VSMI, der aktuell knapp 8 Prozent im Plus liegt. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt derweil ...

