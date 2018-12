Es ist die Befürchtung, dass die "Cash Cow" iPhone in Zukunft weit weniger gut laufen könnte als in den vergangenen Jahren, die die Basis für den Druck auf die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) darstellt. Das, was Apple-Zulieferer zuletzt meldeten, macht unruhig: Es werden weniger Teile benötigt als im Vorfeld angepeilt. Aber was zudem unruhig macht, ist Donald Trumps Handelskrieg. Denn sehr vieles in den Apple-Produkten wird von ausländischen, großenteils asiatischen Zulieferbetrieben gestellt. Wenn da die Einfuhrzölle steigen, drückt das auf die bislang noch grandios hohe Gewinnmarge von Apple. Denn die Preise bei wankenden Marktanteilen erneut anzuheben dürfte nicht drin sein, das würde die Problematik nur verschärfen. Aber das alleine ist nicht das Problem, auch und gerade die Charttechnik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...