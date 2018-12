Der Projektentwickler ABO Wind hat sich bei einer Ausschreibung der griechischen Regulierungsbehörde RAE laut eigener Aussage gut 85 Prozent des Ausschreibungsvolumens gesichert. Das Unternehmen erhielt bereits im Sommer den Zuschlag für fünf baureife Photovoltaik-Projekte mit insgesamt 45 Megawatt, wie es jetzt mitteilt. Die Projekte liegen in der Region Thessaly in Zentral-Griechenland und in Thrakien ...

