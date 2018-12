London (www.aktiencheck.de) - Die US-Märkte stehen vor einer leichten Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, da die Auflösung der prozyklischen Steuerreform 2019 in Kraft tritt, so Aneeka Gupta, Associate Director Research von WisdomTree. Nach einer starken Ertragssaison im dritten Quartal 2018 mit durchschnittlichen Ertragswachstumserwartungen von bis zu 27% würden die Experten jedoch weiterhin optimistisch in Bezug auf US-Aktien bleiben. ...

