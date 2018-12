Bei der Großrazzia gegen Angehörige der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien sind am Mittwoch etwa 90 Verdächtige festgenommen worden. Darunter seien auch einige mutmaßliche Haupttäter, teilten die Behörden am Mittag in Den Haag mit.

Zudem seien Millionen an Geldern sowie Kokain in größeren Mengen beschlagnahmt worden. Bei der Aktion, die den Decknamen "Operation Pollino" trägt, seien zudem genug Beweise gesammelt worden, um strafrechtlich vorzugehen, so die Ermittler weiter. Koordiniert wurde die länderübergreifende Aktion von der EU-Justizbehörde Eurojust in Den Haag. In Deutschland lagen die Ermittlungsschwerpunkte in Nordrhein-Westfalen und Teilen Bayerns.

Weitere Details zu den Lageerkenntnissen in Deutschland will BKA-Vizepräsident Peter Henzler gegen 15 Uhr in Wiesbaden vorstellen. Die 'Ndrangheta gilt als eine der mächtigsten Mafia-Organisationen der Welt. Ihr Aktionsradius umfasst ganz Europa, Nord- und Südamerika sowie Russland und Australien. Wichtigste Einnahmequellen sind der Drogenhandel sowie die illegale Müllentsorgung.