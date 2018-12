Die Erste Asset Management (Erste AM) hat zu einem Pressetermin geladen. Es ging um die Gründe, warum man auch 2019 weiter optimistisch sein darf. Fazit: Zwar geht das Wirtschaftswachstum in immer meher Ländern zurück, liegt aber nach wie vor teilweise über dem langfristigen Wert. Unter den Anlageklassen bleiben Aktien nach wie vor die Favoriten der Erste AM. "Die jüngste Korrektur hat dazu geführt, dass sich die Bewertungen im Vergleich zum Gewinnwachstum wieder auf ein faires Niveau begeben haben", so CIO Gerold Permoser. Die regionalen Unterschiede in der Performance sollten abnehmen, insofern sei eine breite Diversifizierung ratsam. Österreich sei nach wie vor ein"vernachlässigter" Markt, würde aber eine attraktive Bewertung bieten ....

