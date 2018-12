Berlin (ots) -



- Palais am Funkturm und historische Hallen werden als +palais.Berlin vermarktet - Neue Website und Location-Video jetzt online - Exklusive Produktpräsentation eines DAX-Unternehmens im Frühjahr 2019



Der Messe Berlin Geschäftsbereich Guest Events vermarktet seit diesem Winter das Gebäudeensemble aus Palais am Funkturm sowie den angrenzenden Hallen 18, 19 und 20 unter dem neuen Namen +palais.Berlin. Mit der Einführung eines neuen Namens, eines neuen Logos und einer neuen Markenidentität hat der Geschäftsbereich Guest Events gleichzeitig eine neu gestaltete Website https://www.messe-berlin.de/Locations/PalaisBerlin/ und einen Film veröffentlicht.



Das Rebranding wird das Engagement von Messe Berlin Guest Events im Bereich Beratung und Umsetzung exklusiver Gastveranstaltungen weiter ausbauen und fördern. Die neue Markenidentität unter dem Claim "WHERE HISTORY MEETS AND CELEBRATES" präsentiert das +palais.Berlin als eine geschichtsträchtige sowie festlich-elegante und dabei auf der Höhe der Zeit liegende Event- und Tagungs-Location.



Ob exklusiver Festakt, rauschendes Gala-Dinner, Konferenz oder Produkteinführung - das +palais.Berlin ist auf alles vorbereitet und überrascht mit seiner spektakulären Architektur, beeindruckendem Design und großflächigen Branding-Möglichkeiten.



"Berlin ist im Wandel und permanente Neuerfindung ist es, was diese Stadt und ihre Locations ausmacht. Gleichzeitig gibt es ein starkes Bedürfnis nach authentischen Orten, die eine ganz eigene Geschichte erzählen können. Und genau das bieten wir mit dem +palais.Berlin: Ein historisch einmaliges Gebäudeensemble mit multifunktionaler Event-und Tagungsinfrastruktur." (Dr. Ralf Kleinhenz, Guest Events)



Das Veranstaltungsjahr 2019 ist bereits gut gefüllt. Neben vielen hochrangigen Side-Events im Rahmen internationaler Leitmessen, wird ein weiteres großes Highlight im Frühjahr die exklusive Produktpräsentation eines DAX-Unternehmens sein.



