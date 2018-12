Hannover (www.anleihencheck.de) - Die vergangenen fünf Handelstage waren durch eine überaus ruhige Emissionstätigkeit gekennzeichnet, so die Analysten der Nord LB.Tatsächlich habe sich ein einziger Emittent mit einem Covered Bond im EUR-Benchmarkformat an den Primärmarkt begeben. So sei am vergangenen Donnerstag erstmals seit dem September 2017 der dänische Emittent Nykredit mit einem Floater über EUR 500 Mio. an die Investoren herangetreten. Die Emission im FRN-Format sei vordergründig den ebenfalls variabel verzinsten Hypothekendarlehen aus dem Cover Pool geschuldet. Der hypothekarisch besicherte SDO (Særligt Dækkede Obligationer) Covered Bond mit Laufzeitende Januar 2024 sei mit einem Spread von +17-18bp area gegenüber 3M EURIBOR in die Vermarktungsphase gestartet. Die Emission sei schließlich bei 3MEURIBOR +17bp fixiert worden. Das Orderbuch habe sich bei 24 Investoren auf EUR 625 Mio. gefüllt, was einer Bid-to-Cover-Ratio von 1,3 entspreche. ...

