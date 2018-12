Mainz (ots) -



Samstag, 8. Dezember 2018, 22.05 Uhr Erstausstrahlung



Kaum ein Musiker des 20. Jahrhunderts hat gleichermaßen als Komponist und Dirigent eine vergleichbare Popularität und Wirkkraft in der amerikanischen wie der europäische Musikwelt entfaltet wie Leonard Bernstein (25.8.1918 bis 14.10.1990). An Bernsteins 100. Geburtstag trafen sich internationale Musikstars in Tanglewood im US-Bundesstaat Massachusetts, um den Komponisten und Dirigenten zu feiern. 3sat zeigt die Konzertaufzeichnung "The Bernstein Centennial Celebration at Tanglewood 2018" am Samstag, 8. Dezember 2018 um 22.05 Uhr in Erstausstrahlung.



Neben dem Boston Symphony Orchestra unter der Leitung von Andris Nelsons, das in Tanglewood seinen Sommersitz hat, beehrten Künstler wie Christoph Eschenbach, Michael Tilson Thomas, Midori, Yo-Yo Ma, Thomas Hampson und John Williams das Gedenkkonzert. Auf dem Programm standen neben Bernstein-Klassikern wie "Candide", "West Side Story", "Mass" und "Serenade" auch "Der Schildwache Nachtlied" und "Des Knaben Wunderhorn".



Leonard Bernstein hatte sich auch als herausragender und leidenschaftlicher Musikvermittler und Lehrer, als Entertainer sowie als politisch engagierter Zeitgenosse einen Namen gemacht. Bis heute ist das Erbe Bernsteins in orchestralen Interpretationen, Kompositionen und unverwechselbaren Melodien hör- und erlebbar.



