Der Paketdienst Hermes hebt die Preise für Geschäftskunden an. Im Interview erklärt CEO Olaf Schabirosky, wie die Fahrer davon profitieren sollen - und warum er einen Extrazuschlag für die Haustürzustellung prüft.

WirtschaftsWoche: Noch nie wurden in Deutschland so viele Pakete verschickt wie in diesem Jahr zum Weihnachtsgeschäft. Bis zu 18 Millionen Pakete sollen nach Angaben des Bundesverbands Paket und Expresslogistik im November und Dezember pro Tag an deutsche Haushalte geliefert werden. Droht nun der Paketinfarkt?Olaf Schabirosky: In der Tat bringt das Weihnachtsgeschäft die Branche an ihre Grenze. Gleichzeitig kennen wir die erwarteten Paketzahlen im Vorfeld und bereiten uns entsprechend darauf vor. Wir haben unsere Kapazitäten sowohl in der Sortierung in unseren Paketzentren deutlich ausgebaut als auch die Zahl der Zusteller auf der letzten Meile vor Weihnachten merklich aufgestockt. Insofern sind wir gut vorbereitet, die Paketflut im Jahresendgeschäft zu stemmen. Dennoch: Weihnachten ist und bleibt die absolute Höchstbelastung für alle Anbieter. Und wenn es dann noch Peak-Days wie Black Friday oder Cyber Monday gibt, ist das logistisch nur noch extrem schwer zu verarbeiten. Da kann es schon vorkommen, dass die Zustellung vereinzelt nicht direkt am nächsten Tag, sondern erst am übernächsten Tag erfolgt. Aber vom Grundsatz her sind wir auf den Ansturm gut vorbereitet und gehen davon aus, dass wir ihn sicher bewältigen können.

Gibt es eine Kapazitätsgrenze, ab der sie nicht mehr liefern können?Wir haben in diesem Jahr mit unseren Auftraggebern prinzipiell keine Paketmengengrenzen vereinbart. Aber es gibt große Auftraggeber, mit denen wir sehr genau die Mengen besprochen haben, die zu erwarten sind. Denn irgendwann stößt ein Sortiercenter eben an physische Grenzen. Mit einer sorgfältigen Planung zusammen mit den Auftraggebern und den Logistikpartnern kann man natürlich Vorkehrungen treffen, um maximal skalieren zu können.

Mussten Sie Amazon sagen, dass Sie keine Pakete mehr annehmen können?Was unumgänglich ist, ist eine präzise Planung. Wir sehen uns gemeinsam mit allen großen Auftraggebern die Prognosen der Paketmenge an und brechen das auf alle unsere Depots und Zustellbasen runter. So können wir uns auf diese Mengen entsprechend einstellen. Diese Planung ist zwar ein großer Aufwand, aber nur so kann die Logistik abgewickelt werden. Zudem investieren wir im Zuge des größten Infrastrukturprojekts unserer Firmengeschichte gerade 300 Millionen Euro in den Aufbau unserer Sortierkapazitäten und errichten neue Logistikcenter. Davon sind auch schon vier ans Netz gegangen, sodass wir sehr gut aufgestellt sind.

Andere Ihrer Vorbereitungsmaßnahmen auf das Weihnachtsgeschäft waren weniger populär. So erhebt Hermes dieses Jahr erstmals einen Weihnachtszuschlag auf Pakete. Ist das eine dauerhafte Lösung?Wie waren in diesem Jahr die ersten, die das Thema Preiserhöhung offensiv angegangen sind und auch den Peak-Zuschlag eingeführt haben. Wir gehen auch davon aus, dass sich dieser Peak-Zuschlag in der Branche durchsetzen wird. Wir sind sicher der Vorreiter, aber andere werden uns folgen.

Wie hoch ist der Peak-Zuschlag?Das wird individuell verhandelt. Prinzipiell reicht er von 20 bis 60 Cent pro Paket. Abhängig ist der Preis z.B. vom Auftraggeber, der Sendungsstruktur, vom vereinbarten Volumen und dem beauftragten Serviceumfang.

Werden die Paketpreise generell steigen?Wir haben schon in diesem Jahr die Preise um 4 bis 6 Prozent angehoben. Diesen Weg werden wir im kommenden Jahr fortsetzen. Wir werden die Paketpreise nochmals um 4 bis 6 Prozent anheben. Und diese Preisoffensive werden wir auch in den nächsten Jahren konsequent verfolgen. Insgesamt werden wir ...

