Die FDP im Bundestag appelliert an die Regierungschefs der Länder, die mögliche Grundgesetzänderung für eine Digitalisierung der Schulen nicht aufzuhalten. Andere Staaten bauten ihren Vorsprung in der digitalen Bildung immer weiter aus, sagte die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Ohne eine gesamtstaatliche Kraftanstrengung könne Deutschland nicht aufholen. "Die Grundgesetzänderung ist unverzichtbar. Ohne sie kann der Bund nur in Kabel und Beton investieren, aber nicht in Qualität und Leistungsfähigkeit der Bildung", sagte Suding.

Nach dem Willen der Bundesregierung und des Bundestags soll durch eine Grundgesetzänderung und eine Bund-Länder-Vereinbarung Milliardenhilfe des Bundes für digitale Technik und Lerninhalte an Deutschlands Schulen fließen. Das droht aber am Widerstand der Länder zu scheitern, die ihre Bildungshoheit gefährdet sehen. An diesem Mittwoch steht das Thema auch auf der Tagesordnung einer Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin.

Suding sagte: "Die Regierungschefs der Länder sind es ihren Schülerinnen und Schülern, aber auch ihren Lehrkräften schuldig, dass endlich mehr in die Bildung investiert wird."/bw/DP/men

AXC0155 2018-12-05/13:23