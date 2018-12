Investoren von Cannabisaktien hatten ja durchaus die Hoffnung, riesige Gewinne zu erzielen, sobald sich legal erhältliches Cannabis in ganz Nordamerika durchsetzt. Der Start des Marktes für Marihuana zum Freizeitgebrauch in Kanada sollte dann auch eine Art Startschuss sein - so die vorherrschende Meinung. Weltweit prüfen derzeit gleich mehrere Länder, ob sie nicht doch Cannabis für Verbraucher legalisieren sollen. Im November haben mehrere wichtige Unternehmen der Cannabisbranche ihre jüngsten Finanzberichte vorgelegt. Bei Aurora Cannabis (WKN:A12GS7), Cronos Group (WKN:A2DMQY), Canopy Growth (WKN:A140QA) und Tilray (WKN:A2JQSC) fanden sich einige Gemeinsamkeiten wieder, aber andere Kommentare waren eher spezifischer Natur, und das führte zu der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...