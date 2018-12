Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: Expedeon AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Expedeon AG Unternehmen: Expedeon AG ISIN: DE000A1RFM03 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 05.12.2018 Kursziel: 2,55 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on Expedeon AG (ISIN: DE000A1RFM03). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 2.65 to EUR 2.55. Abstract: Expedeon AG's 9M/18 results published on 8 November were mixed. Revenues for 9M/18 came in roughly as expected and increased by 74% to EUR 9.3m, (FBe: EUR 9.4m; 9M/17: EUR 5.3m). However, reported as well as EBITDA adjusted for non-cash items amounted to respectively EUR 136k and EUR 461k, and were both below our estimate of EUR 552k (9M17 adj.: EUR -1.7m). Reported and adjusted EBIT were also below our expectations. EBIT adjusted for other non-cash items amounted to EUR -1.3m (FBe: EUR -0.7m; 9M/17 adj.: EUR -2.6m). We had estimated that Expedeon's bottom line would benefit more strongly in Q3/18 from consolidation of the TGR acquisition (Q3/18 was the first full quarter of consolidation for TGR). We have fine tuned our FY/18E - FY/21E bottom line projections to account for the post-acquisition cost structure seen in Q3/18. Our new forecasts for FY/18 reported as well as adjusted EBITDA are respectively EUR 0.4m and EUR 1.0m (previously: EUR 1.1m) and are in line with company guidance for positive EBITDA in FY/18. Based on our updated DCF-model, we arrive at a new price target of EUR 2.55 (previously: EUR 2.65). Our rating remains Buy. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Expedeon AG (ISIN: DE000A1RFM03) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,65 auf EUR 2,55. Zusammenfassung: Die am 8. November veröffentlichten 9M/18-Ergebnisse der Expedeon AG waren durchwachsen. Die Umsatzerlöse für 9M/18 fielen etwa wie erwartet aus und stiegen um 74% auf EUR 9,3 Mio. (FBe: EUR 9,4 Mio.; 9M/17: EUR 5,3 Mio.). Das berichtete sowie das um nicht zahlungswirksame Positionen bereinigte EBITDA betrugen jedoch EUR 136T bzw. EUR 461T. Beide lagen damit unter unserer Schätzung von EUR 552T (9M/17 bereinigt: EUR -1,7 Mio.). Das berichtete und das bereinigte EBIT lagen ebenfalls unter unseren Erwartungen. Das um sonstige, nicht zahlungswirksame Posten bereinigte EBIT betrug EUR -1,3 Mio. (FBe: EUR -0,7 Mio.; 9M/17 bereinigt: EUR -2,6 Mio.). Wir hatten angenommen, dass das Ergebnis von Expedeon in Q3/18 von der Konsolidierung der TGR-Akquisition stärker profitieren würde (Q3/18 war das erste vollständige Konsolidierungsquartal für die TGR). Wir haben unsere FY/18E - FY/21E-Gewinnprognosen angepasst, um die Kostenstruktur nach der Akquisition aus Q3/18 zu berücksichtigen. Unsere neuen ausgewiesenen GJ/18 sowie die bereinigten EBITDA-Prognosen in Höhe von EUR 0,4 Mio. bzw. EUR 1,0 Mio. (bisher: EUR 1,1 Mio.) entsprechen der Unternehmens-Guidance eines positiven EBITDA im GJ/18. Basierend auf unserem aktualisierten DCF-Modell erreichen wir ein neues Kursziel von EUR 2,55 (bisher: EUR 2,65). Unsere Empfehlung bleibt Kaufen. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17365.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

December 05, 2018 07:02 ET (12:02 GMT)