BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Co. Ltd. hat heute bekannt gegeben, mit der Auslieferung von E-Bussen aus der französischen Fabrik begonnen zu haben. Die ersten beiden Elektrobusse von BYD France rollen vom Band in der Produktionsanlage in Beauvais und wurden für den Einsatz...

Den vollständigen Artikel lesen ...