Hamburg (ots) - USA-Fan Matthias Schweighöfer, 37, hat große Pläne. "Ich will mit meiner Tochter die Route 66 runterfahren", sagt der Schauspieler im Interview mit GALA (Heft 50/2018, ab morgen im Handel). Er ist zweifacher Vater - Tochter Greta ist jetzt neun, Sohn Valentin vier Jahre alt. Seine Wünsche gehen jedoch weit über das Touristische hinaus. Schweighöfer weiter: "Und ich möchte für eine Weile nach Amerika ziehen. Hollywood und allgemein das Leben in den Staaten haben mich schon immer fasziniert."



