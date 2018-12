Berlin (ots/PRNewswire) -



Zippo erkundet das ASMR-Phänomen mit exklusiven Videos, die das ikonische Sturmfeuerzeug als ultimativen Auslöser enthüllen



Die klassische amerikanische Marke Zippo gibt heute die eingetragene Hörmarke ihres kultigen Sturmfeuerzeugs bekannt. Das Zippo Feuerzeug hat die Herzen und das Gedächtnis von Menschen auf der ganzen Welt erobert - es durchzog über 80 Jahre lang die Popkultur, war Teil von über 2.000 Filmen und zahllosen Musikvideos und wurde bei Festivals und Konzerten in die Höhe gehalten.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/696304/ZIPPO_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/792841/Zippo_lighters.jpg )



Der "Klick" des Zippo Feuerzeugs ist jetzt offiziell eines der markantesten Geräusche der Welt. Zunächst wurde die Marke in den USA geschützt, andere Märkte sollen jedoch folgen. Damit wird Zippos sorgfältiger Produktionsprozess gewürdigt, durch den dieses einzigartige Geräusch als Synonym für das Sturmfeuerzeug, entsteht. Es reiht sich bei weiteren exklusiven Hörmarken ein -dem Spotttölpel-Pfiff aus Die Tribute von Panem und dem berühmten Löwengebrüll von MGM.



Auch 2018 durchzog Zippo alle Bereiche der Popkultur - zuletzt durchdrang es das weltweite Phänomen des ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response). ASMR-Inhalte, gekennzeichnet durch Geräusche oder visuelle Motive, haben die Welt im Sturm erobert und YouTube mit Videos von Sinnesreiz hervorrufenden Geräuschen überschwemmt: von Aufnahmen flüsternder Stimmen und verstärkten Geräuschen von Alltagsgegenständen bis hin zu schaurigem Eiszerkleinern und dem Streicheln flauschiger Kissen.



Fans und Sammler von Zippo Feuerzeugen kennen das Gefühl, den Deckel aufzuschnippen und die Flamme zu zünden. ASMR-Erzeuger und die Community gehen nun einen Schritt weiter und nutzen Zippo Feuerzeuge, um die Ohren ihrer Zuhörer zu begeistern. Da das Zippo Feuerzeug in ASMR-Inhalten weltweit auftauchte und um die Neuigkeiten hinsichtlich der Schutzmarke zu feiern, sind Zippo und BuzzFeed eine Kooperation eingegangen, um den Trend weiter zu erforschen.



Ab heute sind exklusiv auf dem YouTube-Kanal von BuzzFeed https://youtu.be/sF9Uv6tqNxw Videos verfügbar. Diese zeigen die ersten Erfahrungen von Zippo-Liebhabern, wie sie ihren eigenen ASMR-Inhalt produzieren und damit Trigger schaffen, die Menschen auf einer sehr individuellen Ebene beeinflussen.



Lucas Johnson, Senior Brand Manager im Global Marketing bei Zippo, erklärt: "Die Menschen erkennen den unverkennbaren 'Klick' eines Zippo Feuerzeugs seit Jahrzehnten. Jetzt hat eine neue Studie ergeben, dass mehr als Dreiviertel der Erwachsenen das Geräusch sofort zuordnen können. Die Schutzmarke in Anerkennung unseres akustischen Erkennungsmerkmals gewährt zu bekommen, ist für unser Unternehmen eine aufregende Zeit."



OTS: Zippo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114296 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114296.rss2



Pressekontakt: Paige@devriesglobal.com +44-207-067-0261