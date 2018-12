Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Kirchenvertreter aufgefordert, bei ihren Dienstwagen verstärkt auf umweltfreundliche Antriebsarten zu setzen. Es sei überaus erschreckend, "dass noch immer auf Klimakiller gesetzt wird und obendrein noch über die Hälfte der Befragten mit einem Diesel unterwegs ist", sagte die stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz mit Blick auf die Ergebnisse einer Umfrage zu Dienstwagen in der Kirche am Mittwoch in Berlin. "Die hochmotorisierten, schweren Diesel sind wahre Spritschlucker", zudem seien sie gesundheitsschädlich.

Mit Erdgas betriebene Dienstwagen gab es unter den 128 untersuchten Autos insgesamt vier: von Erzbischof Stefan Heße (Erzbistum Hamburg), Landessuperintendent Dietmar Arends (Lippische Landeskirche), Bischof Gregor Maria Hanke (Bistum Eichstätt) und der Präsidentin der Bremischen Evangelischen Landeskirche, Edda Bosse. Das einzige Auto mit Elektroantrieb im Fuhrpark hat die Evangelische Kirche der Pfalz. Die restlichen Autos haben konventionelle Verbrennungsmotoren oder Hybridantriebe.

Die Umwelthilfe bewertete die Dienstwagen der Kirchenvertreter zum siebten Mal: Untersucht wurden die Autos der Erzbischöfe, Bischöfe und der geistlichen Würdenträger in den Leitungsebenen der 47 Kirchenbistümer und Landeskirchen in Deutschland sowie von fünf kirchlichen Hilfsorganisationen. Die Bistümer Regensburg und Augsburg hätten in diesem Jahr die Angaben verweigert, hieß es.

Erhoben wurden Daten zum Spritverbrauch und zum CO2-Ausstoß der Dienstwagen. Erstmals orientierte sich die DUH dabei nicht an Herstellerangaben, sondern berechnete den nach DUH-Angaben "realen" CO2-Ausstoß im Alltag./thn/DP/fba

AXC0163 2018-12-05/13:46