Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In den USA bleiben die Börsen wegen des nationalen Gedenktages für den verstorbenen Ex-Präsidenten George H.W. Bush geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.58 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.715,60 +0,51% -0,45% Euro-Stoxx-50 3.164,19 -0,79% -9,70% Stoxx-50 2.912,60 -1,08% -8,35% DAX 11.246,52 -0,78% -12,94% FTSE 6.942,33 -1,15% -8,13% CAC 4.971,15 -0,83% -6,43% Nikkei-225 21.919,33 -0,53% -3,71% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,22 -3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,07 53,25 -0,3% -0,18 -8,1% Brent/ICE 61,88 62,08 -0,3% -0,20 n.def. METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.237,47 1.238,63 -0,1% -1,16 -5,0% Silber (Spot) 14,48 14,53 -0,4% -0,05 -14,5% Platin (Spot) 798,70 804,25 -0,7% -5,55 -14,1% Kupfer-Future 2,76 2,76 +0,0% +0,00 -17,8%

Die Ölpreise geben im Vorfeld der Opec-Sitzung am Donnerstag nach. Dort sollen Förderkürzungen diskutiert werden, wobei der Ausgang offen ist. Das sorgt für Verunsicherung. Derweil zeigen neue Lagerdaten aus den USA vom Vorabend einen starken Aufbau der Ölvorräte.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Die Börsen zeigen sich relativ widerstandsfähig angesichts eines Kursabsturzes an der Wall Street von rund 3 Prozent. Etwas gestützt wird die Stimmung davon, dass nun auch China von einem Waffenstillstand im Handelsstreit gesprochen hat und dieser zur Suche nach Lösungen genutzt werden soll. Zuletzt hatte das Schweigen aus China für Verunsicherung gesorgt. In Sachen Brexit steigt derweil die Sorge vor einem harten Ausstieg, zumal sich mehr und mehr andeutet, dass der gefundene Brexit-Deal vom britischen Parlament keine Zustimmung erhalten dürfte. Hauptauslöser der starken Kursverluste an den US-Börsen war aber die Verflachung der US-Zinskurve. In Teilbereichen ist sie bereits invers. Marktteilnehmer werten dies als Vorbote einer Rezession. Nach den teils kräftigen Kursgewinnen am Dienstag tendieren deutsche Anleihen seitwärts. Aktien aus den Branchen Versorger und Telekommunikation halten sich relativ noch am besten, auch Aktien aus dem Pharma- und dem Nahrungsmittelsektor schneiden besser ab als der breite Markt. Größere Verlierer sind Rohstoff- und Technologiewerte. Mit kleinen Gewinnen zeigen sich deutsche Autoaktien. Nach einem Treffen deutscher Auto-Spitzenmanager mit dem US-Präsidenten haben diese sich zuversichtlich geäußert, was angedrohte Strafzölle angeht. Um 22 Prozent haussieren Thomas Cook nach den massiven Verlusten der Vortage nach einer Gewinnwarnung. Evotec gehören zu den großen Verlierern, der Kurs verliert 11 Prozent, nachdem er bereits am Vortag kräftig Federn gelassen hatte. Die Aktie hatte kürzlich aber auch deutlich an Wert gewonnen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 8:30 Di, 17:04 % YTD EUR/USD 1,1355 +0,11% 1,1325 1,1353 -5,5% EUR/JPY 128,26 +0,29% 128,10 128,25 -5,2% EUR/CHF 1,1330 +0,14% 1,1323 1,1321 -3,3% EUR/GBP 0,8888 -0,34% 0,8930 0,8915 -0,0% USD/JPY 112,96 +0,18% 113,08 112,96 +0,3% GBP/USD 1,2774 +0,45% 1,2683 1,2737 -5,5%

Der Pfund-Kurs zieht an, nachdem er am Vortag noch unter Druck gestanden hatte vor dem Hintergrund heftiger Debatten im Londoner Unterhaus vor der Abstimmung über den Brexit-Deal. Weil die Nachrichtenlage rund um den Brexit erratisch bleiben dürfte, sei auch mit einer höheren Pfund-Wechselkursvolatilität in den nächsten Wochen zu rechnen, so die Einschätzung der Commerzbank.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Die Anleger hielten sich trotz sehr schwacher Vorgaben der US-Börsen an harte Fakten: In China hat sich der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor deutlich erhöht und für etwas Erleichterung sorgte die chinesische Zusicherung, die mit Washington getroffenen Vereinbarungen rasch umzusetzen. In Tokio kam etwas Gegenwind vom Devisenmarkt, wo der Yen auf Tagessicht deutlich zugelegt hatte. Takeda stiegen um 1,1 Prozent, nachdem die Aktionäre der geplanten 62 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Wettbewerbers Shire zugestimmt hatten. Der HSI zählte zu den schwächsten Indizes der Region. Der Hongkonger Einkaufsmanagerindex war im November deutlicher in den Kontraktionsbereich gerutscht und auf das niedrigste Niveau seit Juni 2016 gesunken. Berichte, wonach Daimler seinen Anteil an Brilliance ausbauen will, setzten die Aktie des Partners BAIC deutlich unter Druck. Er verlor 11,3 Prozent. Technologiewerte gaben im Sog der Wall Street überregional deutlicher nach. In Australien verstimmten neben den Vorgaben schwache BIP-Daten. Sie zeigten, dass vor allem der Konsum weiter unter Druck bleibt.

CREDIT

Etwas ausgeweitet zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen vor dem Hintergrund des erneuten Kursrutschs an den Börsen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer will mit Wachstum und mehr Cashflow Schulden senken

Bayer will in den nächsten vier Jahren um durchschnittlich 4 bis 5 Prozent wachsen und den freien Cashflow gegenüber dem laufenden Jahr um durchschnittlich 18 Prozent jährlich steigern. Die zusätzlichen liquiden Mittel sowie die Erlöse aus Verkäufen, darunter die Tiermedizin will der Chemie- und Pharmakonzern nutzen, um die Dividende zu erhöhen und die Nettofinanzverschuldung zu senken.

FMC verstärkt sich mit Nieren- und Dialysezentren in China

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) hat mehrere Nieren- und Dialysezentren in China erworben.

Bahn verspricht Anstrengungen zur Verbesserung der Pünktlichkeit

Die Deutsche Bahn hat Anstrengungen zur Verbesserung der Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr versprochen. Dort sei die Bahn "weit" von ihren Zielen entfernt, "das ist absolut unbefriedigend", sagte Bahnsprecher Achim Stauß.

Förderbank Baden-Württembergs soll laut EuGH-Gutachter unter EZB-Aufsicht bleiben

Die Förderbank des Landes Baden-Württemberg soll nach Ansicht des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) unter Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) bleiben. In seinem Schlussantrag erklärte Rechtsgutachter Gerard Hogan, dass die Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) nicht ausreichend dargestellt habe, warum sie wegen besonderer Umstände nur von der nationalen Bankenaufsicht kontrolliert werden solle.

HHLA und Hyperloop Transportation gründen Joint Venture

Der Hafen- und Transportlogistikkonzern HHLA und das US-Forschungs- und Entwicklungsunternehmens Hyperloop Transportation Technologies haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, um gemeinsam an der Entwicklung und späteren Vermarktung eines Hyperloop-Transportsystems für Seecontainer zu arbeiten. Die beiden Unternehmen wollen künftig Container mit Hochgeschwindigkeit durch eine Röhre vom und zum Hamburger Hafen befördern.

Nordex erhält erneut Auftrag für Windparkprojekt in Schweden

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat erneut einen Auftrag für die Errichtung eines Windparks in Schweden gewonnen.

AIG ernennt Mark Lyons zum neuen Finanzvorstand

Der US-Versicherungskonzern American International Group (AIG) ernennt Mark Lyons mit sofortiger Wirkung zum Nachfolger von Sid Sankaran als neuen Finanzvorstand. Mark Lyons war bisher Senior Vice President und Chef-Aktuar in der Schadenversicherung von AIG. Die Gründe für den Personalwechsel wollte ein Sprecher von AIG nicht nennen.

RTL setzt auf stärkeres organisches Wachstum

Die RTL Group reagiert auf den Wandel in der Videobranche und will künftig stärker aus eigener Kraft wachsen. Dazu will das Unternehmen für den Ausbau der Video-on-Demand-(VOD)-Dienste erheblich in lokalere, exklusivere Inhalte und in eine VOD-Technologieplattform investieren.

Telia verkauft Ucell für 215 Millionen US-Dollar

Der schwedische Telekomkonzern Telia hat seine 94-prozentige Beteiligung an der usbekischen Ucell für 215 Millionen US-Dollar verkauft. Käufer ist die Republik Usbekistan. Telia will sich auf ihre Kernregionen in den nordischen und baltischen Staaten konzentrieren und verkauft deshalb Vermögenswerte in anderen Regionen.

Zurich auf gutem Weg zum Erreichen der Ziele 2019

Zurich verbreitet auf seinem Investorentag Zuversicht. Der Versicherungskonzern sei gut positioniert, um die für 2017 bis 2019 gesetzten Finanzziele zu erreichen.

