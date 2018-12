Düsseldorf (ots) -



Sandra Völker ist eine Powerfrau wie sie im Buche steht: Sie ist mit über 60 gewonnenen Medaillen eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen Deutschlands, Mutter dreier Kinder und hat einige private Herausforderungen gemeistert. Weight Watchers erfindet sich neu und wird zu WW - und auch Sandra startet neu durch: Mit WW krempelt sie ihr Leben um: Voller Kraft und 20 Kilo leichter ist sie ganz bei sich angekommen. "Der Neuanfang ist geschafft", sagt sie. Ihr Geheimnis: ein starkes Warum, das Rückenwind gibt. Sie will gesund sein, um das Leben voll auszukosten und ihren Kindern ein Vorbild zu sein.



Im Frühjahr 2018 merkt Sandra, dass es Zeit für eine Veränderung ist: "Nach meiner letzten Schwangerschaft bin ich die Kilos nie richtig losgeworden. Als ich eines Morgens auf der Waage stand, musste ich mir eingestehen: Ich fühle mich unwohl in meiner Haut. Ich bin dann durch eine Freundin auf WW gestoßen. Schicksal, würde ich sagen." Schnell wird ihr klar, dass es bei einem gesunden Leben nicht nur um die Kleidergröße geht, sondern darum, zu sich selbst zu finden.



Erfolgsstart dank Willenskraft und WW App



"Durch meinen Hintergrund als Sportlerin war ich schon immer ein disziplinierter Mensch, der dranbleibt", erzählt Sandra. Diese Willensstärke und das leicht umzusetzende Programm sorgen von Anfang an für einen Erfolgsstart: "Die WW App ist Gold wert, da ich mein SmartPoints-Budget immer im Blick habe. Der Barcodescanner war beim Einkaufen natürlich im Dauereinsatz." Sandra hält alles, was sie isst, im Tagebuch fest und lernt ihr Essverhalten so gut kennen wie nie zuvor: "Ich hatte mir sehr viel Ungesundes angewöhnt: Ich stand zum Beispiel total auf Paniertes - also Fett pur." Dank WW entdeckt Sandra neue Lieblinge und lernt, was eine gesunde Ernährung ausmacht. Besonders die ZeroPoint[TM] foods haben es ihr angetan und Hähnchenpfanne und Linsen werden in der heimischen Küche zu Dauerbrennern. "Früher dachte ich bei Linsen höchstens an Linsensuppe. Jetzt esse ich sie sogar zu Rührei oder im Salat." Und nicht nur Sandra ist Fan: "Meine Kinder können die Gabel nicht von meinem Teller lassen, was ich natürlich super finde."



Familienvorbild sein und das Leben genießen



Ihren Kindern will Sandra ein Vorbild sein, jemand, der gesund lebt und seine Ziele angeht. Und obwohl sie als Mutter kleiner Kinder nicht viel Zeit hat, schafft sie sich Wohlfühlinseln im Alltag: "Zwischendrin beschäftige ich mich gern mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da schnappe ich mir einfach ein Buch, wenn ein paar Minuten übrig sind", erzählt Sandra. "Außerdem habe ich im Sommer das Rennradfahren für mich entdeckt und laufe inzwischen super gerne. Früher fand ich Fitness-Tracker unnötig, heute habe ich selbst einen", lacht sie. Das Leben zelebrieren, leckeres Essen genießen und in Bewegung sein: WW Freestyle[TM] passt perfekt zu Sandra.



Worauf es ankommt: Der eigene Antrieb für einen gesünderen Lebensstil



Ihr WW Coach ist Sandras Erfolgskomplizin: "Ingrid zaubert immer einen passenden Tipp oder ein neues Rezept aus dem Ärmel. Sie motiviert mich und ich fühl mich einfach super bei ihr aufgehoben." Sandra weiß: Gemeinsam ist man stärker. Das spürt man auch in der WW App Community: Hier erlebt man geballte Inspiration und Unterstützung. Der größte Erfolgsfaktor liegt für Sandra aber in einem selbst: "Wir alle brauchen ein persönliches, leidenschaftliches Warum, das uns antreibt. Warum will ich mein Leben verändern? Was tut mit gut? Diese Fragen kann jeder nur für sich selbst beantworten - und ich empfehle, das zu tun."



Gesund leben und Träume angehen



Sandra hat ihre Antwort gefunden und durch WW neue Facetten an sich kennengelernt: "Ich gehe heute fürsorglicher mit mir um und weiß, was ich mir für die Zukunft wünsche." Ihr Tipp ist es, sich selbst ehrlich zu fragen, wie man seinen Alltag gestalten möchte. "Wir sind selbst dafür verantwortlich, unsere Träume wahr werden zu lassen," sagt Sandra. Was auf ihrer (Traum-)Liste ganz oben steht? Yoga, Nähen lernen und ihre Arbeit als Motivations- und Gesundheitscoach.



Sandras Erfolgstipps:



1. Keine Vergleiche: "Wenn es ums Abnehmen oder gesündere Routinen geht, finde Ziele, die zu dir passen und vergleich dich nicht mit anderen."



2. Mach eine Bewegungsliste: "Unser Alltag läuft so routiniert ab, dass wir oft übersehen, dass es viele Möglichkeiten für mehr Bewegung gibt. Mach dir eine Liste: Wann kann ich die Treppe nehmen oder eine kleine Übung zu Hause einbauen? Wichtig: Nimm dir lieber wenig vor, mach es dafür aber regelmäßig."



3. Chance statt Challenge: "Sieh WW als eine Chance, Neues auszuprobieren und dich zu öffnen. Für mich ist das Programm wie ein neuer Trainingspartner, der mich in allen Lebensbereichen begleitet, um mehr Wohlbefinden zu leben. Diese Veränderung ist bereichernd!"



4. Nimm dich ernst: "Mach WW nur für dich und leg den Fokus auf deine Bedürfnisse und Wünsche. Schau auch dahin, wo es vielleicht schwerfällt."



