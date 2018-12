Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone-Wirtschaft verliert im November weiter an Schwung

Das Wachstum der Eurozone-Wirtschaft hat sich im November weiter abgeschwächt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 52,7 Zähler von 53,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der tiefste Stand seit September 2016, die erste Meldung wurde jedoch um 0,3 Punkte übertroffen.

Wachstum der deutschen Dienstleister sinkt auf Sechsmonatstief

Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland haben im November ihr Wachstum fortgesetzt, allerdings ging die Zuwachsrate auf ein Sechsmonatstief zurück. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich sank auf 53,3 Punkte von 54,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Schon im Rahmen des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 53,3 Punkte berichtet worden.

Britische Dienstleister stagnieren nahezu vor Brexit-Abstimmung

Die britischen Dienstleister haben im November überraschend stark an Fahrt verloren. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den wichtigsten Sektor der britischen Wirtschaft fiel auf 50,4 Punkte von 52,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut berichtete. Volkswirte hatten einen Indexstand von 52,6 Punkte prognostiziert. Der Index liegt damit nur noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern.

EU-Kommission will internationale Rolle des Euro stärken

Die EU-Kommission will dafür sorgen, dass der Euro stärker international genutzt wird. Eine von der Kommission jetzt gestartete Initiative sieht vor, dass die EU-Staaten selbst in strategischen Wirtschaftsbereichen wie dem Rohstoffsektor und auch bei anderen Geschäften untereinander mehr auf den Euro setzen.

Goldmann Sachs: EZB-Zinserhöhung 2019 weniger wahrscheinlich

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im nächsten Jahr hat sich nach Meinung von Goldman Sachs in den vergangenen Wochen verringert. In einem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung in der nächsten Woche schreiben die Analysten, einer Zinserhöhung im vierten Quartal 2019 mäßen sie nur noch 60 Prozent Wahrscheinlichkeit bei, einer Zinserhöhung im Jahr darauf 40 Prozent.

EZB teilt bei Dollar-Tender 119 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 119 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten vier Banken eine Summe von 194 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,70 (zuvor: 2,72) Prozent.

Indiens Notenbank lässt Leitzins bei 6,50 Prozent

Die indische Zentralbank hat ihren Leitzins stabil gehalten, während sie abwartet, wie stark sinkende Ölpreise zu niedrigeren Inflationsraten in Asiens drittgrößter Volkswirtschaft beitragen werden. Das geldpolitische Komitee der Reserve Bank of India unter der Leitung von Governeur Urjit Patel hielt den Leitzins konstant bei 6,50 Prozent.

VDA sieht 2018 Rückgang bei Neuzulassungen und Inlandsproduktion

Der deutsche Pkw-Inlandsmarkt wird nach der Erwartung des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) dieses Jahr bei den Neuzulassungen einen Rückgang um 1 Prozent auf rund 3,4 Millionen verzeichnen. "Das ist angesichts der Verwerfungen, die die Umstellung auf das neue Abgasmessverfahren WLTP mit sich bringt, ein außerordentlich gutes Ergebnis", sagte VDA-Präsident Bernhard Mattes bei der Jahres-Pressekonferenz des Verbandes.

Durch Scholz-Reform könnte Grundsteuer in Großstädten um ein Fünftel steigen

Mit der Reform von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) würde die Grundsteuer in den größten Städten Deutschlands einem Bericht zufolge um über 20 Prozent steigen. Das meldet die Bild-Zeitung und beruft sich auf interne Papiere des Finanzministeriums.

DIW: US-Sanktionen gegen Iran verteuern Öl um höchstens 16 Dollar

Die verschärften US-Sanktionen gegen den Iran werden den Ölpreis nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nur moderat steigen lassen. "Es ergeben sich dabei je nach untersuchtem Szenario Preissteigerungen zwischen null und 16 US-Dollar pro Fass", heißt es in der Analyse der Berliner Forscher.

Macrons Regierung deutet mögliche Rückkehr zur Vermögensteuer an

Im Konflikt mit den "Gelbwesten" hat die Regierung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein weiteres Zugeständnis angedeutet. Regierungssprecher Benjamin Griveaux stellte im Sender RTL eine mögliche Rückkehr zur Vermögensteuer in Aussicht, wie sie die Protestbewegung fordert. Bei Protesten gegen die Regierung kam es erneut zu Gewalt: Nach Schülerdemonstrationen brannte ein Gymnasium in Toulouse im Südwesten Frankreichs teilweise nieder.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Nov 55,1 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Nov PROGNOSE: 55,0

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Okt war 55,3

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Nov 50,3

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Nov PROGNOSE: 49,2

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Okt bei 49,2

US/MBA Market Index Woche per 30. Nov +2,0% auf 340,5 (Vorwoche: 333,7)

US/MBA Purchase Index Woche per 30. Nov +0,8% auf 249,9 (Vorwoche: 247,8)

US/MBA Refinance Index Woche per 30. Nov +6,2% auf 836,4 (Vorwoche: 787,7)

Taiwan Verbraucherpreise Nov +0,31% gg Vorjahr (PROG +0,9%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.