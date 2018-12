Hamburg (ots) - Zum Abschied Kritik: Am 16.12. ermittelt Matthias Brandt (57) zum letzten Mal als Hanns von Meuffels in der Sonntagskrimireihe "Polizeiruf 110".



Auf die Frage von HÖRZU (EVT: 7. Dezember), warum die ARD-Krimireihe "Tatort" fast immer höhere Quoten erziele als der "Polizeiruf 110", antwortet Brandt: "Vielleicht aus Gewohnheit, vielleicht wegen des Rituals. Wenn man etwa bei den großartigen Rostocker Kollegen einfach den 'Tatort'-Vorspann davorsetzen würde, würden diesen 'Polizeiruf' wahrscheinlich zwei bis drei Millionen Zuschauer mehr gucken, obwohl es ja derselbe Film wäre. Wenn ich im Nachhinein etwas empfehlen dürfte, dann wäre es, mal zu überlegen, ob man mit dem Vorspann des 'Polizeiruf 110' schon beim Optimum angekommen ist - ästhetisch und inhaltlich. Ich habe den 'Polizeiruf'-Vorspann nie verstanden, während der 'Tatort'-Vorspann kultig ist." Außerdem verrät Brandt, dass er seinen "Optimierungsvorschlag" bereits in den Ring geworfen habe: "Das ist ein großes Thema. Wahrscheinlich tagen deswegen schon Arbeitsgruppen!"



Das Interview mit Matthias Brandt erscheint am 7. Dezember in HÖRZU.



