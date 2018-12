Am Donnerstag sprechen die Bahn und die EVG erneut miteinander. Falls sie keine Einigung finden, will die Gewerkschaft die Verhandlungen abbrechen.

In den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn dringt die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) auf eine rasche Einigung und droht mit einem Abbruch der Gespräche. In der für diesen Donnerstag bis Samstag geplanten Verhandlungsrunde müsse ein Abschluss erzielt werden, "oder wir brechen die Verhandlungen ab", sagte die EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba am Mittwoch.

Die Bahn will von Donnerstag an in Hannover ...

Den vollständigen Artikel lesen ...