Frankfurt (ots) - Der Nutzfahrzeugmarkt in Deutschland setzt seinen positiven Trend aus dem Jahr 2017 auch im Jahre 2018 fort.



Mit voraussichtlich 387.000 Einheiten und einem Wachstum von 4,8 Prozent steuert der Nutzfahrzeugbereich erneut auf ein Rekordjahr zu. Die VDIK-Mitglieder steigerten ihren Anteil überdurchschnittlich und erzielen ein Verkaufsvolumen von 112.000 Einheiten.



Wachstum über alle Gewichtsklassen verteilt



Die leichten Nutzfahrzeuge legten um 5,5 Prozent auf rund 285.500 Einheiten zu, die mittelschweren Fahrzeuge um gut zwei Prozent. Schwere Nutzfahrzeuge inklusive der Busse schließen ca. 3,5 Prozent über dem Vorjahresvolumen.



Benzinmotoren mit hoher Steigerung



Benzin- und alternative Antriebe weisen mit 48 Prozent bzw. 26 Prozent überdurchschnittliche Steigerungsraten auf. Dennoch bleibt die Dominanz des Dieselmotors insbesondere bei mittelschweren und schweren Lkw unverändert. Insgesamt beträgt der Dieselanteil 90 Prozent.



Stabiler Nutzfahrzeug-Markt in 2019



VDIK-Präsident Reinhard Zirpel: "Wir rechnen aufgrund des wirtschaftlichen Wachstums und der zu erwartenden zunehmenden Transportmengen im Jahre 2019 mit einer Fortsetzung des positiven Trends."



