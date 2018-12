Das Umweltministerium in Baden-Württemberg erhöht den Druck auf die Dualen Systeme. In einem Brief an die Systembetreiber drängt das Ministerium auf die Neuverhandlungen von Abstimmungsvereinbarungen mit den Kommunen. Darin bekräftigt das Ministerium die inzwischen auch vom Bundesumweltministerium vertretene Position, dass die Übergangsregelung des Verpackungsgesetzes nicht für Abstimmungsvereinbarungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...