Die Cebit abgesagt, der Rhythmus der Photokina halbiert, die Baselworld mit Ausstellerschwund - harte Zeiten für Messegesellschaften? Nicht mit dem richtigen Mix, meint der Chef der Düsseldorfer Messegesellschaft.

Herr Dornscheidt, die Deutsche Messe AG hat, für viele überraschend, die Cebit beerdigt. Waren Sie auch überrascht?Nein, überhaupt nicht.

Sie haben das erwartet?Wenn Sie sehen, wie sich die Besucherzahlen der Cebit seit 1998 entwickelt haben, kann eine solche Entscheidung nicht überraschend sein. Der Cebit-Höhepunkt war sicher Anfang des neuen Jahrtausends, als mehr als 800.000 Besucher in die Hallen strömten. Diese Menge an Menschen passt aus meiner Sicht übrigens sehr gut zu Hannover, ist das Gelände doch immens groß. Mich persönlich hat es damals sehr gefreut, dass die Messe so wachsen konnte. Musste Hannover doch nach der Weltausstellung im Jahr 2000 schwere Einbußen hinnehmen. Ganz klar, wenn Sie ein Gelände zwei Jahre für ein Event wie die World Expo freistellen, dann stehen ganz schnell einige Messen zur Disposition. Sie gehen notgedrungen in diesen Zeiten woanders hin und stellen fest, dass es dort auch sehr nett sein kann. Grundsätzlich gilt: Eine Veranstaltung braucht einfach Besucher. Wenn sie erfolgreich sein soll, bitte verzeihen Sie die pointierte Formulierung, dann müssen sich einfach die Ärsche reiben.

Bitte was?Es braucht viel Publikumsverkehr auf den Messeständen und eine hohe Fluktuation der Besucher. Bei Konsumgütermessen rechnen wir mit zwei Besuchern pro verkauftem Quadratmeter, bei Investitionsgütermessen mit einem Besucher je Quadratmeter.

Ist diese Quote für den Messeveranstalter wichtig, um genug Umsatz zu machen?Nein, in erster Linie ist diese Quote für den Aussteller wichtig und für den Besucher. Der Aussteller geht auf eine Messe, um mehr Kundenkontakt zu haben, als er ihn mit einer normalen Reisetätigkeit bekommen könnte. Im Wesentlichen geht es um Neukontakte! Und die Nähe zu wirklich jedem potentiellen Kunden. Wir erleben es immer wieder, dass viele Unternehmen, gerade auch Konkurrenten, sich gerne nebeneinander platziert sehen. Sie wollen hautnah erleben, wer zu wem auf den Stand kommt. Das geht nur auf einer Messe.

Auf manchen Messen sieht man an einigen Ständen vor allem Mitarbeiter, die warten.Wer den optimalen Output einer Messe einfordert, muss sich bereits im Vorfeld Gedanken machen, welche Voraussetzungen dafür zu schaffen sind. Wir und viele andere Messegesellschaften bieten Seminare an, wie man sich auf Messen strategisch optimal verhält, wie die "ideale Präsentation" sein und welches Personal vor Ort sein sollte. Der Introvertierte, der den Kontakt nicht sucht, ja, ihn sogar eher vermeidet, ist sicherlich auf dem Messestand nicht der perfekte Repräsentant.

