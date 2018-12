Die USA drohen mit einem Ultimatum den Ausstieg aus einem Abrüstungsabkommen mit Russland an. Kann Deutschland das noch verhindern?

Nach dem US-Ultimatum an Russland fordern Oppositionspolitiker von der Bundesregierung einen stärkeren Einsatz zur Rettung des INF-Abrüstungsvertrags über atomare Mittelstreckenwaffen. Der Grünen-Bundestagabgeordnete Jürgen Trittin kritisierte am Mittwoch, Bundesaußenminister Heiko Maas habe sich von seinem US-Kollegen Mike Pompeo wie ein Schuljunge in die Reihe stellen lassen und täusche die Öffentlichkeit, wenn er das Ultimatum der USA begrüße.

Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sagte: "Die kommenden zwei Monate müssen die Nato-Partner intensiv nutzen, um Russland mit Nachdruck zur Einhaltung des Vertrags zu bewegen." Deutschland müsse dabei eine Führungsrolle einnehmen.

Als möglichen Weg nannte Lambsdorff eine von Bundesaußenminister Maas bereits angekündigte Initiative für globale Rüstungskontrolle. "Jetzt hat er Gelegenheit, seinen Worten Taten folgen zu lassen", sagte der FDP-Politiker. Für einen Grundpfeiler der Rüstungskontrolle laufe sonst die Zeit ab.

Die USA hatten ...

