Für den Gesundheitskonzern handelt es sich dabei um wichtige strategische Übernahmen. Einen Kaufpreis nannte FMC aber nicht.

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) baut sein Engagement zur Behandlung von Nierenkranken auf dem wichtigen Markt China aus. FMC habe eine 70-prozentige Beteiligung am Unternehmen Guangzhou KangNiDaiSi Medical Investment erworben, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Bad Homburg mit.

KangNiDaiSi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...