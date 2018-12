Gründe für fallende Börsenkurse gibt es in diesem Jahr genug. Doch die Signale, die der US-Anleihenmarkt sendet, verdüstern die Börsenstimmung nochmals deutlich. Ein Crash-Indikator steht kurz vor dem roten Bereich.

Normalerweise ist es so: Je länger ein Kredit bis zur Rückzahlung läuft, umso höher sind die Risiken für den Kreditgeber, ergo umso höher ist die Verzinsung. Die Zinsen sind nicht nur der Gewinn des Kreditgebers, sie sind auch Risikopuffer für die langen Laufzeiten.

Das gleiche Prinzip gilt auch am Markt für Staatsanleihen. Mit diesen Papieren leiht sich der Staat Geld von Investoren. Und je länger er sich Geld leiht, umso höher sind die Zinsen, die ein Staat bieten muss, um genügend Investoren zu finden. Aber weil dieses Prinzip derzeit am US-Staatsanleihenmarkt derzeit verloren zu gehen scheint, sind Investoren nervös - und zwar nicht nur im Hinblick auf Staatsanleihen, sondern für die gesamte Börse, also auch für den Aktienmarkt.

Konkret zeigt eine Zinskurve mit steigender Laufzeit der Anleihen normalerweise ...

