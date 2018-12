Gateway Real Estate AG: Gateway Real Estate AG erwägt Kapitalerhöhung und Uplisting DGAP-Ad-hoc: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Gateway Real Estate AG: Gateway Real Estate AG erwägt Kapitalerhöhung und Uplisting 05.12.2018 / 15:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN. Gateway Real Estate AG erwägt Kapitalerhöhung und Uplisting Frankfurt, 5. Dezember 2018. Die Gateway Real Estate (WKN: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7) (die "Gesellschaft") bestätigt, dass sie erwägt, im ersten Halbjahr 2019 eine Kapitalerhöhung und ein Uplisting in den regulierten Markt durchzuführen und hierfür erste vorbereitende Maßnahmen ergriffen hat. Eine finale Entscheidung wurde bislang nicht getroffen. Alternative Optionen werden erwogen. Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung, weder direkt noch indirekt, innerhalb der bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn unter Ausnutzung einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht unter dem Securities Act. In den Vereinigten Staaten wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren gemacht werden. Kontakt Tobias Meibom Vorstand Gateway Real Estate AG The Squaire No. 13, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main T. 069 788088000 info@gateway-re.de www.gateway-re.de 05.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gateway Real Estate AG THE SQUAIRE - Zugang N°13 60549 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 788 088 00 -0 Fax: +49 (0) 69 788 088 00 - 99 E-Mail: info@gateway-re.de Internet: www.gateway-re.de ISIN: DE000A0JJTG7 WKN: A0JJTG Börsen: Freiverkehr in Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 754799 05.12.2018 CET/CEST ISIN DE000A0JJTG7 AXC0189 2018-12-05/15:03