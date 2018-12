Wer in Small- und Midcaps investieren möchte, erhält ab dem 2. Januar 2019 mit dem Fortezza Finanz - Aktienwerk eine weitere Anlagemöglichkeit. Das im Februar 2017 beschlossene Soft-Closing wird damit beendet.Nebenwerte können eine interessante Ergänzung im Depot darstellen. Spezielle Small- und Midcap-Fonds bieten die Möglichkeit, breit gestreut in diesen Markt einzusteigen. Seit 2013 ist etwa der Nebenwertefonds Fortezza Finanz Aktienwerk (ISIN: LU0905832985) am Markt. Jochen Waag und Wolfgang Altmann von der Fortezza Finanz AG investieren hierbei in europäische kleine und mittlere Unternehmen, wobei der Fokus auf den Ländern Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Niederlande und Großbritannien liegt. Ausschlaggebend für die Auswahl der Titel ist dabei allerdings immer die Attraktivität des jeweiligen Unternehmens, Benchmarks spielen keine Rolle.

