In Deutschland verbrauchte Weißblechverpackungen sind 2017 zu 91 Prozent stofflich verwertet worden. Auch in der diesjährigen Recycling-Bilanz für Verpackungen liegt die Recyclingrate von Weißblech damit wieder deutlich vor der Rate aller anderen Verpackungsmaterialien und hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Dies ermittelte die Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (gvm) in ihrer jährlichen Recycling-Bilanz für Verpackungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...