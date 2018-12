In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sind in der Elektrischen Automation sowohl der Auftragseingang mit plus 4 % als auch der Umsatz mit plus 6 % deutlich gegenüber dem Vorjahr angestiegen. "Wir rechnen für das Gesamtjahr 2018 mit einem Umsatzzuwachs von 6 Prozent", ergänzte er. Die Impulse in den ersten drei Quartalen kamen gleichermaßen aus dem In- und Ausland, wobei der Wirtschaftsraum außerhalb der Euro-Zone kräftig zum Wachstum beitrug.

Alle Teilbereiche in der Elektrischen Automation zeigten deutlich nach oben. Der Bereich "Sensorik" wies eine Steigerung des Auftragseingangs von 4 % und einen Umsatzzuwachs von 6 % auf, die Steuerungstechnik verbuchte ein Plus von 6 % im Auftragseingang und ...

