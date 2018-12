Der Cannabis Produzent "Little Green Pharma" drängt an die Frankfurter Börse. Mit den Einnahmen will der Konzern in Europa expandieren.

Nächstes Jahr steht am Frankfurter Aktienmarkt womöglich der erste Börsengang eines Herstellers medizinischer Cannabis-Produkte an. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von mehreren mit den Plänen vertrauten Personen erfuhr, strebt die australische Little Green Pharma wahrscheinlich im zweiten Quartal die Ausgabe ihrer Aktien in Deutschland an.

Mit dem dadurch eingenommenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...