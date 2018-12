New YorkFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Laut den Experten von J.P. Morgan Asset Management könnte sich das Jahr 2019 als symbolisches Jahr für Anleger erweisen: Sollte die Expansion in den USA bis Mitte 2019 anhalten, würde sie damit einen neuen Rekord für die Dauer eines US-Zyklus setzen. Dies sei insbesondere vor dem Hintergrund der Paradoxien beachtlich, die diesen Zyklus prägen würden: Die Leitzinsen in einzelnen Industrieländern würden steigen, würden jedoch auch weiterhin unterhalb der Tiefststände früherer Zyklen liegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...