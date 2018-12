=== 02:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (2018 stimmberechtigt im FOMC) an der Stanford University *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (08:00 Telefonkonferenz), Bochum *** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Jahresabschlussgespräch der Marke VW, Wolfsburg *** 10:00 AT/Opec, Ministertreffen, 13:00 PK, Wien *** 11:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zur Sitzung des Stabilitätsrates, Berlin 11:00 DE/Bundesamt für Verbraucherschutz, PK zum Thema: "Lebensmittelsicherheit 2017 in Deutschland", Berlin 12:00 GB/Fortsetzung der Brexit-Debatte im Parlament, London *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +227.000 Stellen *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -55,00 Mrd USD zuvor: -54,02 Mrd USD *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq zuvor: +3,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,1% gg Vq 1. Veröff.: +1,2% gg Vq zuvor: -1,0% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 224.000 zuvor: 234.000 15:00 DE/CDU, Bundesparteitag (bis 8.12.), Hamburg *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 1. Veröff.: 54,4 zuvor: 54,8 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 60,3 Punkte *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) 18:15 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC), Atlanta - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) - bis 7.12., Hannover ===

