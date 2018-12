Mailand/Erkrath (ots) - MotorK, europaweiter Spezialist für digitale Marketing- und Vertriebslösungen in der Automobilbranche, hat einen Investitionskredit der Europäischen Investitionsbank (EIB) in Höhe von 30 Millionen Euro erhalten. Die finanziellen Mittel werden zur Unterstützung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von MotorK verwendet. Das Unternehmen hat eine der größten F&E-Abteilungen für digitale Technologien in Italien aufgebaut. Mit über 100 Mitarbeitern arbeitet die Abteilung daran, digitale Lösungen für die Automobilbranche zu entwickeln.



Die Finanzierung der EIB ist an das technologische Wachstum von MotorK gebunden. Marco Marlia, Gründer und CEO von MotorK: "90 Prozent aller Automarken arbeiten bereits mit uns zusammen. Das Vertrauen der EIB ist Bestätigung dafür, dass unser Geschäft auf dem richtigen Weg ist. Diese enorme Investition wird zur Entwicklung neuer Tools und Lösungen für unsere Kunden genutzt, um sie bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen."



Darüber hinaus hat sich das Unternehmen mit Deutschlandsitz in Erkrath bei Düsseldorf verpflichtet, fast 75 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren in seine F&E-Abteilung zu investieren, um digitale Projekte für die Automobilbranche in ganz Europa auszubauen.



2017 erwirtschaftete MotorK einen Umsatz von rund 17 Millionen Euro. 2018 wird er voraussichtlich auf rund 24 Millionen Euro steigen. Der Investitionsplan 2019 für den deutschen Standort nahe Düsseldorf sieht unter anderem ein starkes Rekrutierungsprogramm vor. Gesucht werden vor allem ambitionierte Nachwuchskräfte aus dem Bereich Digital Business.



MotorK hat unterschiedliche Produkte für die Automobilindustrie entwickelt. DriveK ist der größte Neuwagenmarktplatz in Europa und richtet sich an den B2C-Markt. DealerK, eine SaaS-Plattform für Autohäuser, gibt Händlern die Werkzeuge und Technologien an die Hand, um Digitalisierungsprozesse zu unterstützen und ihren Umsatz zu verbessern. Internet Motors ist das größte digitale Veranstaltungsnetzwerk für Automobile in EMEA.



https://www.motork.de



OTS: MotorK Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133057 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133057.rss2



Pressekontakt: Jonathan Klimke +49 40 899 666 32 jonathan.klimke@ic-gruppe.com