Lesestoff für jeden und für die Liebsten eines jeden Nicht nur zu WeihnachtenDieses Buch möchte man allen Politikern in die Hand drücken - und jedem Zweifler! Das schreibt Susanne Jung vom Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. erst vor wenigen Tagen über den "Tollhauseffekt". Seit Juli ist das Buch auf dem Markt (wir berichteten bereits darüber). Dank großer Nachfrage ist deutsche Ausgabe der Ende Juni 2018 in den USA erschienenen Taschenbuch-Ausgabe von "The Madhouse Effect", einem Gemeinschaftswerk des Klimaforschers Michael Mann und des Karikaturisten Tom Toles, mittlerweile in der zweiten ...

