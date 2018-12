Nach Kursverlusten am Vormittag haben es die Aktien von Covestro am Mittwoch wieder in positives Terrain geschafft. Nach minus 1,8 Prozent im Tagestief handelten sie zuletzt 1 Prozent höher bei gut 49 Euro. Der Vorstand des Spezialchemiekonzerns stellte weitere Aktienrückkäufe in Aussicht.

Es könne sich ein "Trend hin zu höheren Ausschüttungen und Rückkäufen durchsetzen", sagte ein Händler. Auch Bayer habe am Morgen höhere Ausschüttungen in Aussicht gestellt.

Nach etlichen fetten Jahren für die Investoren der Chemiebranche zeichne sich für 2018 aus Kurssicht ein mageres Jahr ab. Gleichzeitig aber säßen viele Konzerne auf hohen Barmitteln. Mit Blick auf eine Abkühlung des Wachstums könnten die Konzerne zunehmend versucht sein, mehr Geld an die Aktionäre zu verteilen, sagte der Händler./bek/jha/

