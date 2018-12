Gestern Nachmittag schien die Welt noch in Ordnung. Die Märkte hatten ihre Vortagsgewinne leicht konsolidiert und waren eigentlich im Begriff, sich langsam weiter nach oben vorzutasten, ehe am Nachmittag urplötzlich eine Art Flucht in Sicherheit einsetzte. Dafür sorgten zwei Meldungen, die mehr oder weniger parallel die Märkte in Unruhe versetzten. Zunächst stellen die USA Russland ein Ultimatum von zwei Monaten, neuartige Mittelstrecken-Raketen zu vernichten, die gegen ein gemeinsames Abkommen ...

